Ufficiale Vis Pesaro, il giovane Bastianelli rinnova fino al 2027 e va in prestito alla Pistoiese

vedi letture

Tramite i propri canali ufficiali la Vis Pesaro ha annunciato nella giornata di oggi il rinnovo di Riccardo Bastianelli. Il classe 2006 è cresciuto nel settore giovanile biancorosso e nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Serie D con il Francavilla. Nello stesso comunicato che riportiamo di seguito viene anche riportato come lo stesso giocatore si accaserà sempre in prestito alla Pistoiese:

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver definito il prolungamento del contratto di Riccardo Bastianelli fino al 30 giugno 2027.

Contestualmente, la società annuncia di aver raggiunto un accordo con FC Pistoiese per la cessione, a titolo temporaneo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore fino al 30 giugno 2026.