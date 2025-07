Ufficiale Pistoiese, dalla Vis Pesaro ecco Bastianelli: l'esterno arriva in orange in prestito

vedi letture

In vista della stagione 2025-2026, la Pistoiese inizia a strutturarsi, e tra gli svariati acquisti ecco che arriva Riccardo Bastianelli, esterno offensivo classe 2006 che saluta temporaneamente la Vis Pesaro per trasferirsi in prestito in orange.

Questa, appunto, la nota del club toscano:

"La Società FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo di Riccardo Bastianelli, esterno offensivo classe 2006, in prestito dalla Vis Pesaro per la stagione sportiva 2025-2026. Originario di Pesaro, Bastianelli è cresciuto calcisticamente con i biancorossi, facendo tutta la trafila giovanile con i marchigiani. Il laterale classe ‘06 è reduce da un’annata di grande crescita personale e calcistica tra le fila del Francavilla, con cui ha collezionato 24 presenze e realizzato 3 reti nel campionato di Serie D.

Nonostante la giovane età, ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista, mettendo in mostra qualità tecniche e caratteriali che ne hanno fatto uno dei profili più interessanti del panorama under.

Benvenuto e in bocca al lupo, Riccardo!"