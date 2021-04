La Ternana festeggia, 4-1 all'Avellino e promozione in B! Tutti i risultati delle gare di Serie C

La Ternana dopo tre anni torna in Serie A. La squadra allenata da Cristiano Lucarelli ha battuto l'Avellino e con largo anticipo ha staccato il pass per il ritorno in Serie cadetta. Di seguito tutti i risultati delle gare di Serie C andate in scena nel primo pomeriggio.

GIRONE A

Carrarese-Como 0-1

Albinoleffe-Pro Vercelli 1-3

Grosseto-Giana Erminio 1-1

Pontedera-Pro Sesto 2-2

Renate-Olbia 1-2

GIRONE B



Matelica-Sambenedettese 1-0

Modena-Arezzo 3-1

Gubbio-Carpi 0-4

Legnago Salus-Sudtirol 2-3

Virtus Verona-Perugia 0-3

Vis Pesaro-Imolese 2-1

GIRONE C

Casertana-Palermo 2-3

Catania-Viterbese 1-0

Potenza-Juve Stabia 0-2

Teramo-Turris 2-1

Ternana-Avellino 4-1

Vibonese-Bari 0-1

Virtus Francavilla-Cavese 1-0