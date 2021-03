La Ternana si adegua al Milan e alle big europee: partita la prima sconfitta stagionale

Ventisei giornate di campionato andate in archivio per la Ternana la scorsa settimana, con la squadra di mister Cristiano Lucarelli che vantava record invidiabili al mondo: prima nel Girone C di Serie C, la formazione umbra deteneva un primato comune a Milan, Manchester City, Leicester e Lille, quello di rientrare tra i club che avevano vinto più partite in trasferta (nove partite).

Ma rispetto alle illustre colleghe, le Fere vantavano altri numeri, perché non avevano mai perso una partita e avevano la media punti più alta (2.64 a partita).

L'incantesimo, però, si è spezzato alla 27^ giornata del torneo in corso, quando la truppa rossoverde ha fatto visita al Catanzaro: le aquile si sono imposte per 2-1, infliggendo agli avversari la prima sconfitta della stagione, che ha ovviamente fatto notizia. Nessuno poteva vantare un'imbattibilità così lunga.

Basta vedere il bicchiere mezzo pieno in questo ko: la Ternana si è solo voluta adeguare al range delle big europee.