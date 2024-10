Ufficiale Latina, finalmente il nuovo allenatore: Boscaglia prende il posto di Padalino

Il Latina ha finalmente un nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Pasquale Padalino ha scelto il nuovo tecnico: la panchina è stata affidata a Roberto Boscaglia, di seguito la nota del club:

Il Latina Calcio 1932 annuncia l’arrivo di Roberto Boscaglia come nuovo allenatore della prima squadra. Con una lunga esperienza nel calcio professionistico, Boscaglia porterà la sua competenza e passione per guidare il club nel campionato di Serie C.

Affiancato dal vice Antonello Capodicasa, la nuova guida tecnica si metterà subito al lavoro per preparare al meglio la squadra ai prossimi impegni stagionali.

La società augura a Roberto Boscaglia e al suo staff buon lavoro e successo per questa nuova avventura in nerazzurro.