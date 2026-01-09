Ufficiale Latina, il rinforzo in difesa arriva dal Sorrento. Carillo ha firmato fino al 2027 coi pontini

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Latina "comunica di essersi assicurato a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore centrale Luigi Carillo.

Nato a Napoli l’8 agosto 1996, Carillo è un difensore di grande esperienza e personalità. Ha iniziato la stagione in corso con la maglia del Sorrento, collezionando 13 presenze complessive. Nel corso della sua carriera ha superato le 200 presenze in Serie C, impreziosite da 11 gol e 10 assist, confermandosi nel tempo come un profilo affidabile e di spessore. Ha vestito le maglie di Juve Stabia, Catania (con anche 2 presenze in Serie B), Casertana, Messina, Novara, Pisa, Akragas, Sambenedettese e Paganese.

Un innesto di esperienza, leadership e solidità per il reparto difensivo nerazzurro, pronto a mettersi subito a disposizione dello staff tecnico e del gruppo. Ha firmato un contratto fino a giugno 2027.

Benvenuto a Latina, Luigi!".

Questa, invece, la nota di saluto al calciatore diffusa dal Sorrento: "Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver trasferito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Luigi Carillo al Latina Calcio 1932.

Il club rossonero ringrazia il calciatore per l’impegno profuso nella sua avventura in rossonero che si conclude con all’attivo 18 presenze tra campionato e Coppa".