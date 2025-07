Ufficiale Lecco, dalla Germania arriva il nuovo centravanti: è Alaoui dell'Eintracht Francoforte

Colpo internazionale, e di prospettiva, per l'attacco del Lecco che ha prelevato il classe 2006 Anas Alaoui dall'Eintracht Francoforte, club che milita in Bundesliga, dove il calciatore tedesco, d'origine marocchina, è cresciuto dall'età di quattordici anni fino a oggi. Di seguito la nota del club bluceleste:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Anas Alaoui dall’Eintracht Francoforte.

L’attaccante marocchino di origini tedesche ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Alaoui indosserà la maglia numero 9.

Nato a Mainz il 20 aprile 2006, ha mosso i primi passi nell’FSV Oppenheim per poi trasferirsi nel settore giovanile dell’1.FSV Mainz 05 nel 2015. Dopo aver vestito anche le maglie di Gonsenheim e SV Wehen, nel luglio 2020, a 14 anni, è entrato a far parte del vivaio dell’Eintracht. Tra Under 17 e Under 19, ha assommato 43 gol complessivi in 72 presenze, disputando anche la Youth League (7 presenze, 1 gol) a 16 anni.

Dopo aver giocato con l’Under 16 e con l’Under 17 della Germania, nel settembre 2023 ha accettato la chiamata del Marocco Under 17.

Benvenuto Anas nella grande famiglia Bluceleste".