Pioggia di rinnovi in casa Cosenza: da Florenzi a Mazzocchi per 5 scatta l'opzione fino al '27
Pioggia di rinnovi in casa Cosenza. Il club calabrese ha infatti annunciato di aver fatto valere le opzioni per il prolungamento di ben cinque calciatori che avevano il contratto in scadenza a fine stagione. Questa la nota dei Lupi apparsa sul sito ufficiale:
"Il Cosenza Calcio comunica di aver depositato gli esercizi di opzione relativamente al prolungamento di contratto (fino al 30/06/2027) dei seguenti calciatori:
-Aldo FLORENZI
-Christian KOUAN
-Simone MAZZOCCHI
-Manuel RICCIARDI
-Thomas VETTOREL".
