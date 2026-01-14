Focus TMW La Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la Ferrari

E’ andata in archivio la 21^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Audace Cerignola-Potenza 4-0

Latina-Trapani 2-1

Crotone-Team Altamura 0-1

Sorrento-Foggia 2-1

Casarano-Atalanta U23 0-1

Catania-Cavese 2-0

Monopoli-Siracusa 1-0

Casertana-Benevento 0-0

Giugliano-Picerno 0-1

Salernitana-Cosenza 0-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Vettorel (Cosenza): è vero che Ferrari calcia il rigore come peggio non potrebbe, ma ha il merito di intuire l’angolo e di innervosire l’avversario. Un episodio che cambia il match, visto che andare in svantaggio all’Arechi a fine primo tempo sarebbe stato un bel problema. Sempre sicuro quando chiamato in causa.

Rocchi (Casertana): ottima prestazione dei falchetti a cospetto della capolista, uno 0-0 che rende onore a una retroguardia praticamente perfetta e che ha tenuto a bada gente come Tumminello, Lamesta, Mignani e Salvemini regalando un pomeriggio inaspettatamente sereno al portiere.

Caldirola (Benevento): il colpo del mercato giallorosso viene gettato subito nella mischia e, pur non essendo ancora al top della forma, fa capire da subito di essere un top player per la categoria. Dalle sue parti è passato poco o nulla.

Di Gennaro (Catania): cos’altro si può dire di una difesa che continua a non prendere gol tra le mura amiche stabilendo una sorta di record che va oltre i confini italiani? Dini inoperoso, attacco della Cavese disinnescato e poi il gol che sblocca lo 0-0 e che fa esplodere il Massimino.

Berto (Atalanta23): è vero che il Casarano non poteva disporre di un calciatore del livello di Chiricò, ma i pugliesi giocano un buon calcio e non bisogna mai abbassare la guardia. La difesa nerazzurra interpreta la partita nel modo corretto e lui presidia con intelligenza la zona di competenza.

Pugliese (Picerno): approfitta di un errore clamoroso di De Rose per recuperare palla e portare in vantaggio la sua squadra in uno scontro diretto di vitale importanza che consente di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Ma da diverse settimane si sta confermando un calciatore di livello molto alto per la C.

Battocchio (Monopoli): il Siracusa era un avversario ostico ed era reduce da due grandi vittorie con Trapani e Salernitana, proprio per questo nel primo tempo i centrocampisti hanno abbassato il baricentro rispetto al solito per non consentire il palleggio all’avversario. Nella ripresa i biancoverdi hanno alzato il ritmo trovando il vantaggio con una punizione davvero ben calciata.

Oukhadda (Casertana): il Benevento ha costruito molte delle sue fortune sfruttando le corsie laterali e l’ex Modena interpreta perfettamente il ruolo di esterno a tutta fascia contenendo bene i dirimpettai in maglia giallorossa senza disdegnare sortite offensive interessanti.

Curcio (Altamura): con un movimento da grande giocatore si libera della marcatura di Andreoni e segna un gol che vale tantissimo in casa di un Crotone costretto per davvero a ridimensionare le proprie ambizioni. Quanto ai pugliesi possiamo dire che avere in organico un calciatore del genere fa la differenza, un talento che avrebbe meritato una carriera ancora più importante.

Parigi (Latina): il Trapani è alle prese con problemi ben più seri di una sconfitta in campo esterno, ma bravi i padroni di casa ad approfittarne con un successo che può fare la differenza in ottica salvezza diversa. Finalmente decisivo dopo un girone d’andata non all’altezza del suo potenziale, la doppietta al Francioni può rivitalizzarlo totalmente. E non sarebbe una bella notizia per le difese del girone.

Sabbatani (Sorrento): è vero che il gol nasce da un clamoroso errore collettivo di un Foggia tremendamente discontinuo, ma ha avuto comunque il merito di crederci e di trasformare in rete un pallone apparentemente innocuo. Fondamentale pareggiarla subito dopo lo svantaggio.

Domenico Toscano (Catania): i numeri casalinghi sono impressionanti, con zero gol incassati e vittorie contro tutti, eccezion fatta per lo 0-0 col Sorrento. La tattica è chiara: tenere botta all’avversario, gestire i ritmi e sfruttare cambi e superiorità tecnica nella ripresa.