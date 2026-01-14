Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la Ferrari

La Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la FerrariTUTTO mercato WEB
Thomas Vettorel
Luca Esposito
Oggi alle 07:10Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 21^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:
Audace Cerignola-Potenza 4-0
Latina-Trapani 2-1
Crotone-Team Altamura 0-1
Sorrento-Foggia 2-1
Casarano-Atalanta U23 0-1
Catania-Cavese 2-0
Monopoli-Siracusa 1-0
Casertana-Benevento 0-0
Giugliano-Picerno 0-1
Salernitana-Cosenza 0-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Vettorel (Cosenza): è vero che Ferrari calcia il rigore come peggio non potrebbe, ma ha il merito di intuire l’angolo e di innervosire l’avversario. Un episodio che cambia il match, visto che andare in svantaggio all’Arechi a fine primo tempo sarebbe stato un bel problema. Sempre sicuro quando chiamato in causa.
Rocchi (Casertana): ottima prestazione dei falchetti a cospetto della capolista, uno 0-0 che rende onore a una retroguardia praticamente perfetta e che ha tenuto a bada gente come Tumminello, Lamesta, Mignani e Salvemini regalando un pomeriggio inaspettatamente sereno al portiere.
Caldirola (Benevento): il colpo del mercato giallorosso viene gettato subito nella mischia e, pur non essendo ancora al top della forma, fa capire da subito di essere un top player per la categoria. Dalle sue parti è passato poco o nulla.
Di Gennaro (Catania): cos’altro si può dire di una difesa che continua a non prendere gol tra le mura amiche stabilendo una sorta di record che va oltre i confini italiani? Dini inoperoso, attacco della Cavese disinnescato e poi il gol che sblocca lo 0-0 e che fa esplodere il Massimino.
Berto (Atalanta23): è vero che il Casarano non poteva disporre di un calciatore del livello di Chiricò, ma i pugliesi giocano un buon calcio e non bisogna mai abbassare la guardia. La difesa nerazzurra interpreta la partita nel modo corretto e lui presidia con intelligenza la zona di competenza.
Pugliese (Picerno): approfitta di un errore clamoroso di De Rose per recuperare palla e portare in vantaggio la sua squadra in uno scontro diretto di vitale importanza che consente di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Ma da diverse settimane si sta confermando un calciatore di livello molto alto per la C.
Battocchio (Monopoli): il Siracusa era un avversario ostico ed era reduce da due grandi vittorie con Trapani e Salernitana, proprio per questo nel primo tempo i centrocampisti hanno abbassato il baricentro rispetto al solito per non consentire il palleggio all’avversario. Nella ripresa i biancoverdi hanno alzato il ritmo trovando il vantaggio con una punizione davvero ben calciata.
Oukhadda (Casertana): il Benevento ha costruito molte delle sue fortune sfruttando le corsie laterali e l’ex Modena interpreta perfettamente il ruolo di esterno a tutta fascia contenendo bene i dirimpettai in maglia giallorossa senza disdegnare sortite offensive interessanti.
Curcio (Altamura): con un movimento da grande giocatore si libera della marcatura di Andreoni e segna un gol che vale tantissimo in casa di un Crotone costretto per davvero a ridimensionare le proprie ambizioni. Quanto ai pugliesi possiamo dire che avere in organico un calciatore del genere fa la differenza, un talento che avrebbe meritato una carriera ancora più importante.
Parigi (Latina): il Trapani è alle prese con problemi ben più seri di una sconfitta in campo esterno, ma bravi i padroni di casa ad approfittarne con un successo che può fare la differenza in ottica salvezza diversa. Finalmente decisivo dopo un girone d’andata non all’altezza del suo potenziale, la doppietta al Francioni può rivitalizzarlo totalmente. E non sarebbe una bella notizia per le difese del girone.
Sabbatani (Sorrento): è vero che il gol nasce da un clamoroso errore collettivo di un Foggia tremendamente discontinuo, ma ha avuto comunque il merito di crederci e di trasformare in rete un pallone apparentemente innocuo. Fondamentale pareggiarla subito dopo lo svantaggio.
Domenico Toscano (Catania): i numeri casalinghi sono impressionanti, con zero gol incassati e vittorie contro tutti, eccezion fatta per lo 0-0 col Sorrento. La tattica è chiara: tenere botta all’avversario, gestire i ritmi e sfruttare cambi e superiorità tecnica nella ripresa.

Articoli correlati
Pioggia di rinnovi in casa Cosenza: da Florenzi a Mazzocchi per 5 scatta l'opzione... Pioggia di rinnovi in casa Cosenza: da Florenzi a Mazzocchi per 5 scatta l'opzione fino al '27
Vettorel: "Felice di essere rimasto a Cosenza. Eroe del derby? Ho fatto solo il mio... Vettorel: "Felice di essere rimasto a Cosenza. Eroe del derby? Ho fatto solo il mio lavoro"
Cosenza, per la C tra i pali per la ci si affiderà a Thomas Vettorel Cosenza, per la C tra i pali per la ci si affiderà a Thomas Vettorel
Altre notizie Serie C
Coppa Italia Serie C, le semifinali: Renate-Latina e Ternana-Potenza aprono la corsa... Coppa Italia Serie C, le semifinali: Renate-Latina e Ternana-Potenza aprono la corsa alla finale
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
La Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la Ferrari Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la Ferrari
La Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per Zuppel Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per Zuppel
La Top 11 del Girone A di Serie C: Silvestri si riscopre bomber del Brescia Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Silvestri si riscopre bomber del Brescia
Ricorso Pro Vercelli, i precedenti stagionali non sorridono al club piemontese Ricorso Pro Vercelli, i precedenti stagionali non sorridono al club piemontese
Vicenza, Fantoni verso il Team Altamura. Per sostituirlo spunta il nome di Leo Vicenza, Fantoni verso il Team Altamura. Per sostituirlo spunta il nome di Leo
Ternana, caccia a rinforzi a sinistra: sono tre i nomi sul taccuino di Foresti Ternana, caccia a rinforzi a sinistra: sono tre i nomi sul taccuino di Foresti
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio
3 Siparietto Panucci-Gasperini sul mercato della Roma: "Magari hai notizie migliori delle mie..."
4 Roma, Gasperini: "Arena non ha paura di niente, chissà. Svilar? Non crocifiggerei nessuno"
5 Il Torino si prende i quarti di Coppa Italia, Gasperini si gode Arena: "Magari è un predestinato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Chiesa, che assist alla Juventus: è pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in bianconero
Immagine top news n.1 Saelemaekers deve sapersi gestire: prendere un vice? Il piano-gennaio del Milan dice no
Immagine top news n.2 Retroscena Dovbyk: prima dell'infortunio, proposta del Fenerbahce. I dettagli
Immagine top news n.3 Inter senza Calhanoglu. Oggi c’è il Lecce, Barella o Zielinski in regia?
Immagine top news n.4 La Roma accoglie Robinio Vaz, ora tutto su Malen. Tra i dubbi di Gasperini
Immagine top news n.5 Atalanta, ecco Raspadori: "La Nazionale decisiva". Il colpo non cambia il futuro di Lookman
Immagine top news n.6 Oltre al danno la beffa: Conte, due turni di stop e multa. E per l'AIA il rigore è sacrosanto
Immagine top news n.7 Gasperini: "Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi va benissimo giocare con Arena"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.3 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.4 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, Scudetto o Champions: cosa si rischia? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pillon: “Tecnologia utile in Serie C, ma senza esagerare. Vicenza quasi imprendibile”
Immagine news Serie A n.3 Juventus, con questo passo lo Scudetto è possibile? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Che Adams re di Coppa: segna di nuovo all'Olimpico ma questa volta vale i quarti
Immagine news Serie A n.2 Lazio, si cerca un vice prima di far partire Mandas: l'obiettivo per la porta è Hermansen
Immagine news Serie A n.3 Le parate di Leali, l'idea Ortega, l'ipotesi tramontata (?) Bento: il punto sulla porta del Genoa
Immagine news Serie A n.4 Non c'è Conte, Neres sì (dalla panca): il Napoli alla prova Parma tra entusiasmo e rotazioni
Immagine news Serie A n.5 Il Marsiglia fa ancora muro per Hojbjerg, la Juventus ora alza il pressing sul giocatore
Immagine news Serie A n.6 Il Torino avanza in Coppa e ravviva la stagione. Baroni: “Voglio giocatori per il futuro”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il debutto in A a 17 anni, ora il prestito alla Sampdoria: la grande occasione di Matteo Palma
Immagine news Serie B n.2 La "piccola" Entella nel "grande" Ferraris: i Diavoli Neri sanno come si festeggia a Marassi
Immagine news Serie B n.3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.4 Empoli, sirene per Curto e Guarino. Il secondo è finito nel mirino del Bologna
Immagine news Serie B n.5 Coubis: "In estate tante voci, ma rimasi alla Samp. E le cose sono andate come sono andate"
Immagine news Serie B n.6 Sirene dalla Serie B per Buffon del Pisa: ci pensano Modena e Juve Stabia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, le semifinali: Renate-Latina e Ternana-Potenza aprono la corsa alla finale
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la Ferrari
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per Zuppel
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Silvestri si riscopre bomber del Brescia
Immagine news Serie C n.6 Ricorso Pro Vercelli, i precedenti stagionali non sorridono al club piemontese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Torino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)