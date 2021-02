Lega Pro, Ghirelli: "Minutaggio e riforma gironi temi caldi. Vogliamo un campionato vivace"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha analizzato i temi principali sul piatto in vista del suo secondo mandato alla guida della Serie C: “Minutaggio e riforma dei giorni? Abbiamo avviato un lavoro di riflessione su entrambi i temi, che in passato hanno creato fibrillazione e che necessitano di scelte delicate. Sul tema dei gironi, infatti, già in queste ore il lavoro proseguirà in vista del prossimo campionato. Ci confronteremo sulla possibilità di avere gironi nazionali, orizzontali o locali, facendo un’analisi scientifica su costi e non solo. Con l’’obiettivo di avere un campionato sempre più vivace. Ieri, poi, si è accennato anche al tema della riforma della formula del campionato, un argomento fondamentale per riaccendere un rapporto fra il calcio e giovani. L’esempio in questo senso è la differenza che si registra, in termini di seguito e visibilità, fra una gara della stagione regolare e la medesima durante i playoff. Per questo vi è la necessità, pur avendo le questioni della salute e della pandemia ben al centro dei nostri pensieri, di riflettere sulla chiusura degli stadi. Oramai è un anno che gli impianti sono chiusi e riavviare il rito e la tradizione della partita vista dal vivo non sarà semplice. Servirà attenzione e senso di sicurezza per eliminare la paura che oggi è evidente”.