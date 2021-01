Livorno, a Dal Canto servono giocatori. Ma si parla invece di possibili nuovi soci

Le parole, occorre dirlo, in quel di Livorno non sono mai mancate, neppure in questa convulsa stagione: ma il calcio è forse più questione di fatti.

Soprattutto quando si ha una rosa corta dal punto di vista numerico, si sono persi giocatori importanti, la classifica non è ottimale e mancano solo pochi giorni alla chiusura del mercato.

Sono però nuove voci a far da padrone in terra labronica, con un possibile nuovo acquirente, l'imprenditore milanese Franco Favilla, fondatore e Ad della Seasif Holding, multinazionale che opera nel campo petrolifero, assicurativo, immobiliare e in quello dell’oro. Tramite il presidente Giorgio Heller è nato il contatto, sul quale l'ex numero uno amaranto Aldo Spinelli si è attivato, parlando poi così, come riferisce livorno24.com, della trattativa: "La rosa verrà rinforzata, martedì sarà formalizzata la fideiussione e già in settimana i nuovi acquisti saranno a disposizione dell’allenatore. Sono fiducioso sull’esito della trattativa avviata con l’uomo d’affari Franco Favilla, ci siamo incontrati la settimana scorsa e mi ha fatto una buonissima impressione, si tratta di un imprenditore affidabile e con grosse potenzialità”.

Buone le sensazioni anche del sindaco Luca Salvetti, come riferisce il Corriere dello Sport: "Sì, ho parlato con questo imprenditore dopo la richiesta di Spinelli e l’impressione è stata ottima".