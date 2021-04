Livorno, Aimo: "Le questioni societarie rimandiamole al termine del campionato"

"Diamoci due settimane di tregua e rimandiamo tutto a dopo che il campionato sarà finito, nel bene o nel male. Concentriamoci sul campo per cercare di salvare la Serie C, che è un patrimonio per questa società. Poi, al momento opportuno, ci metteremo a un tavolo e valuteremo tutto. Adesso dobbiamo dare la carica necessaria alla squadra che è chiamata a tentare un'impresa. Siamo naturalmente pronti ad approfondire ogni proposta per la cessione del club quando sarà il momento di valutare ogni proposta": così, ai microfoni di amaranta.it, il socio di maggioranza e Ad del Livorno Silvio Aimo.

Tutto ancora da scrivere, ma nuovi episodi alla telenovela si aggiungono.