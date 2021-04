Livorno, Amelia: "Grande entusiasmo dopo i punti restituiti. La società? Penso solo ad allenare"

Nonostante le due sole giornate di campionato a disposizione il Livorno continua a lavorare e a sperare di centrare l'obiettivo playout. Dopo la restituzione dei tre punti da parte della Corte Federale d'Appello la compagine oggi allenata da Marco Amelia ha solo tre punti di disavanzo dalla Lucchese oggi penultima in classifica. Di fronte per gli amaranto ci sono le gare contro Pro Patria, già qualificata per i playoff promozione, e Pro Sesto, formazione anch'essa invischiata nelle zone bassissime della classifica. "Il morale della squadra è alto - racconta lo stesso Amelia dalle colonne de Il Tirreno - Dopo la partita con il Como (sconfitta per 2-1, ndr) la squadra era un po’ giù. Dopo il 90’ ho parlato anche di questo, della possibilità di riavere i punti che si erano meritati sul campo e la conferma di questo ha dato grande entusiasmo a tutti. In altri termini ha fatto tornare quella voglia di riprendere gli allenamenti al top per giocare per altri 90’ e continuare a sperare".

Il campione del Mondo del 2006, poi, affronta anche il tema delle problematiche societarie del club labronico in questo difficilissimo 2021: "Io penso ad allenare. Posso solo sperare che le parti trovino un accordo per il bene del Livorno. Voglio che questa squadra torni ad alti livelli. Il primo step è salvare la categoria sul campo".