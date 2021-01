Livorno, fideiussione solo da ritirare. Ma intanto Dal Canto ha solo 12 giocatori a disposizione

vedi letture

“La fideiussione è solo da ritirare”, parla così Silvio Aimo, socio del Livorno, come riporta Il Tirreno in edicola. Una fideiussione necessaria per operare sul mercato e rinforzare una squadra che sta perdendo sempre più pezzi quando mancano solo una manciata di giorni alla chiusura delle contrattazioni. Oggi potrebbe essere la volta buona, ma intanto ieri la squadra di Dal Canto si è allenata con appena 12 uomini, due portieri e dieci giocatori di movimento, disposizione. Più un allenamento di una squadra di calcio a 5 che di una che milita in Serie C.