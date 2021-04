Livorno, Heller: "Il 19 aprile Favilla avvierà il percorso per acquisire la maggioranza del club"

vedi letture

Prosegue la telenovela della cessione del Livorno, con una nuova puntata che riguarda l'ormai imminente entrata in società dell'imprenditore milanese Franco Favilla. Su cui, come riferisce livorno24.com, si è espresso il presidente dei labronici Giorgio Heller: "Credo che Favilla partecipi in maniera importante all’aumento di capitale, sono giorni che le trattative con i soci sono ben avviate, con molta probabilità lunedì 19 aprile, Franco Favilla avvierà il percorso che lo porterà ad acquisire la maggioranza delle quote del Livorno calcio”.