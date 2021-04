Livorno, il sindaco Salvetti: "Felice dell'interesse di Popovic ma nessun incontro"

Sono di oggi le voci di un interesse del serbo Popovic per il Livorno, si parla anche di un incontro con il sindaco della città toscana nella giornata di domani ma è lo stesso primo cittadino Luca Salvetti a smentire. "Così come annunciato alcune settimane fa io non ho intenzione di avere ulteriori incontri ufficiali con presunti acquirenti del Livorno calcio fino al momento in cui le trattative non abbiano un livello di ufficialità confermato da atti e dalla firma di pre-contratti. Mi fa naturalmente piacere che il signor Popovic voglia venire a Livorno per vedere lo stadio e le strutture legate alla società, è il benvenuto, ma per gli incontri ufficiali e istituzionali attendiamo qualcosa di più della manifestazione d’interesse".