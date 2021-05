Lucchese, il presidente Russo: "Riammissione? Non ci faremo trovare impreparati"

vedi letture

"Ci iscriveremo in Serie D perché quello è il nostro campionato di competenza, ma una volta finiti i campionati se c'è la possibilità di riammissione non ci faremo trovare impreparati. Se si apre qualche spiraglio noi ci siamo". Così il presidente della Lucchese Bruno Russo ai microfoni di Tuttoc.com ha parlato della possibilità di giocare ancora in Serie C nella prossima stagione soffermandosi poi sulla retrocessione: "A distanza di qualche giorno è rimasto il rammarico, Lucca non merita la Serie D. Purtroppo durante l'annata sono capitate delle cose strane, nello sport come nella vita si vince e si perde. Non siamo riusciti a raddrizzare un'annata dove ci è capitato di tutto. Bisogna guardare avanti e cercare di ripartire per riportare la Lucchese dove merita. Abbiamo un progetto importante, abbiamo protocollato uno studio di fattibilità riguardo lo stadio".