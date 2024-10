Ufficiale Lumezzane, rinnovo biennale fino al giugno 2026 per il centrocampista Marco Moscati

Il Lumezzane FC è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Marco Moscati con prolungamento al 30 giugno 2026.

Il centrocampista, classe ’92 natio di Livorno, nella passata stagione ha disputato trentotto gare in rossoblù tra campionato e Coppa Italia segnando due reti e fornendo due assist con la peculiarità di aver ricoperto più ruoli in campo, dalla mezzala al terzino sia destro che sinistro confermandosi un fondamentale calciatore poliedrico. In questo campionato è sceso in campo nove volte, più due in Coppa Italia, raggiungendo nella partita contro il Vicenza le quattrocento presenze da professionista.

“Prolungare il mio legame con questi colori era un mio desiderio e sono felice che la società mi abbia offerto questa opportunità. – commenta Marco Moscati – E’ un segnale importante quello che la società ha dato con questi rinnovi, di programmazione e di volontà di confermare lo zoccolo duro dell’anno scorso che ha il compito di insegnare ai più giovani arrivati quest’estate la mentalità di questa società. Quest’anno il gruppo è ancora più sano del passato, c’è la voglia di stare insieme e sempre quando in passato ho vinto campionati questo ha sempre fatto la differenza, oggi pensiamo solo a lavorare ovvio che vogliamo confermarci e migliorarci rispetto alla passata stagione, arrivando ai playoff non da sorpresa, ma da squadra che ha fatto stagione di vertice, i conti si faranno tra qualche mese. Il mio obiettivo personale quest’anno? Crescere sotto porta dando il mio contributo anche in quella fase, visto che ho ricoperto molte zone di campo spero che un giorno possa essere schierato anche come punta”.

“Quello di Moscati è un rinnovo che abbiamo fortemente voluto, che vuole premiare quanto fatto sul campo dal ragazzo, ma anche nello spogliatoio perché con la sua professionalità aiuta i più giovani, insieme agli altri veterani, ad approcciare agli allenamenti sempre con grande intensità. – dichiara il direttore sportivo Simone Pesce – Avere in rosa un calciatore capace di ricoprire con profitto più ruoli, sempre con grande disponibilità, è una fortuna che ogni squadra vorrebbe, sono sicuro che anche in questo campionato il suo apporto si rivelerà determinante”.