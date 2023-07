ufficiale Lumezzane, colpo a centrocampo: Moscati ha firmato un biennale

F.C. Lumezzane comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Fussball Club Südtirol il centrocampista Marco Moscati, che ha firmato un accordo con la società fino al 30 giugno 2025. La società e tutta la comunità del calcio lumezzanese accolgono Marco – che è già al lavoro con la squadra nel ritiro pre-campionato di Temù – con un caloroso benvenuto.

Nato a Livorno il 1º novembre 1992, Moscati cresce nel settore giovanile della squadra della sua città, con la maglia della quale esordisce in serie B il 30 maggio 2012. Nei tre anni successivi si distingue nel Perugia, in Lega Pro, prima di tornare da protagonista al Livorno, dove disputa due stagioni nella seconda serie nazionale. Sempre in serie B, Moscati gioca nell’Entella (2016-2017), nel Novara (2017-2018), di nuovo nel Perugia (2018-2019), nel Trapani (2019-2020). Dopo un altro anno al Perugia, in serie C, passa al Südtirol, società con la quale conquista al primo anno la promozione in serie B. Ad oggi, tra serie B e C, Moscati ha disputato 354 partite ufficiali, realizzando 29 reti.

Queste le prime dichiarazioni di Moscati dopo la firma: “Ho avuto un impatto molto positivo con l’ambiente, sia con mister Franzini e lo staff che con i ragazzi. Si vede subito che il gruppo è affiatato, che c’è un ambiente familiare e un clima positivo. Non vedo l’ora di cominciare la stagione e fare il massimo per dare il mio contributo”.

Nel dare a Moscati il benvenuto ufficiale in società, il responsabile dell’area tecnica Carlo Maria Zerminiani ha commentato: “Marco è un giocatore duttile, versatile, un centrocampista di grande intelligenza calcistica che può essere impiegato in diverse posizioni del campo. Da lui ci aspettiamo che, oltre alle qualità in campo, porti mentalità vincente, considerato che nel corso della sua carriera ha calcato campi di categoria superiore e vinto campionati. È un innesto decisamente importante”.