Marchese su Mandragora: “Può essere fondamentale per lo spogliatoio della Fiorentina”

L’ex calciatore Giovanni Marchese è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione I tempi supplementari, per parlare di Fiorentina e in particolare di Rolando Mandragora, suo ex compagno di squadra ai tempi del Genoa e oggi punto fermo del centrocampo viola.

Marchese ha sottolineato l’importanza del centrocampista per il gruppo, soprattutto in una fase delicata della stagione:



“Punterei su Rolando se fossi la Fiorentina perché lui sta facendo del suo meglio ed ha fatto qualche gol importante. Lui può essere importante per lo spogliatoio, perché è maturo, lo era già fin da ragazzo. È sicuro di sé ed ormai è tanto che veste quella maglia. Ha fatto bene a rimanere a Firenze perché al di là della classifica è una piazza ed una squadra importante”.

Parlando del percorso della carriera di Mandragora, Marchese ha poi riflettuto sulle possibilità che il centrocampista avrebbe potuto avere a livelli ancora più alti:



“La differenza la fa la fortuna, arrivare in una piazza top quando gira tutto bene perché spesso è arrivarci al momento giusto. Poi a volte in piazze come Juve, Inter, Milan se sei italiano non ti aspettano. Insomma ci sono tanti fattori. Lui è di qualità e quantità, è abbastanza completo, forse poteva fare di più ma ha fatto comunque una bellissima carriera perché Genoa e ora Fiorentina sono grandi piazze, non parliamo di piccole squadre”.