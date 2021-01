Mariani: "Licenziato dal Livorno senza giusta causa. Convincevo Agazzi e Murilo a restare..."

Come riferisce livorno24.com, l'ex Dg del Livorno Danilo Mariani è intervenuto davanti alle telecamere di Telecentro2, per spiegare la sua versione dei fatti circa il rapporto con il disastrato club toscano: "Dopo il flop di Carrano mi hanno chiesto di dare le dimissioni, io gli ho risposto "ok, diamole in toto, compreso il presidente Heller", ma aa quel punto sono tornati sui loro passi e successivamente per posta elettronica mi hanno comunicato il licenziamento, tra l’altro senza una giusta causa, visto che hanno inventato una motivazione assurda, per la quale mi riserverò di intraprendere azione legale. Sono rammaricato perché il mio lavoro stava dando i suoi frutti, stavo riuscendo a convincere Murilo e Agazzi a restare, per loro erano già pronti i rinnovi; avevo pianificato la regolarizzazione dei debiti con un stralcio che avrebbe fatto risparmiare il 65% dell’importo dovuto, ma soprattutto con una manovra amministrativa ero riuscito a far capitalizzare il credito d’imposta nei confronti della Lega, operazione poi presa da esempio da altre società. Oltretutto sono stato l’unico a portare entrate all’interno della società contrattualizzando uno sponsor”.