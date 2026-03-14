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Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"

Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 20:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Vigilia del trentaduesimo turno di campionato per la US Triestina, che domani alle 14:30 affronterà al Rocco la Pro Vercelli. Il tecnico Giuseppe Marino ha presentato la sfida ai microfoni di Trivenetogoal, facendo il punto sul momento della squadra e sulle difficoltà legate alle numerose assenze.

“Lavoriamo partita dopo partita non pensando ai verdetti definitivi che è cosa per noi poco piacevole. La cosa più importante è la preparazione della gara e basta, tutto quello che ci circonda cerchiamo di tenerlo a distanza, anche se è qualcosa di evidente il nostro compito è cercare di farlo accadere più avanti possibile. La settimana è stata impostata sul cercare di ripetere l’ottima prestazione di Brescia, perché questa è una squadra che seppur non al completo può fare bene, così come bene ha lavorato in questi giorni di avvicinamento alla partita.”

Marino ha poi analizzato l’avversario: “Domani affronteremo una squadra propositiva e che ha una buona costruzione, l’abbiamo studiata come tutte le avversarie che affrontiamo, sappiamo i loro punti forti così come i punti deboli e faremo la nostra partita come sempre, cercando di affermare la nostra identità. L’obiettivo è cercare di metterli in difficoltà ed essere propositivi come abbiamo sempre fatto. Silvestri è stato gestito per tutta la settimana e così è stato anche nella rifinitura odierna, vediamo un attimo domani ma penso che ce la dovrebbe fare. Dietro restano tante assenze e siamo incerottati ma i ragazzi non si sono mai tirati indietro, con queste difficoltà conviviamo in pratica da tutta la stagione.”

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