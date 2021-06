Matelica-Macerata, ci siamo. In settimana l'annuncio della nascita della nuova realtà

I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per la nascita del progetto Matelica-Macerata. Secondo quanto riferito da youtvrs.it infatti già in settimana dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale che vedrebbe la doppia denominazione per il primo anno per poi dar vita alla Maceratese. Una volta trovato l'accordo per la nascita della nuova realtà si programmerà il futuro: dalla prima squadra al settore giovanile passando per l'impiantistica con diverse strutture che stanno venendo studiate per poter far decollare la nuova società.