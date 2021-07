Messina, Sciotto: "Per la Serie C confermati Novelli in panchina e anche D'Eboli"

Come riportato da messinanelpallone, il presidente del Messina Pietro Sciotto ha fatto il punto riguardo il futuro di direttore sportivo e tecnico per la prossima stagione di Serie C. "Ho detto ai calciatori che li avrei portati tutti in C in caso di vittoria, perché il gruppo è importante e mi ha lasciato entusiasta. Ora deciderà l’allenatore se sarà così. Sarà Novelli? Non è mai stato in discussione da parte mia, è un grande professionista: non ho mai visto una squadra in D allenarsi come fa lui, un maniaco. Per me sarà assolutamente l’allenatore, confermato sia per me che per Carmine Del Regno. Un punto fermo anche per il futuro. Una persona semplice che vuole lavorare e fare i fatti. Anche Cocchino D'Eboli già sta lavorando per il futuro, confermato anche lui".