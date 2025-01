Ufficiale Modena, Pezzolato torna subito in Serie C: giocherà con l'Union Clodiense. La nota

Nuova avventura in Serie C per il portiere Pezzolato appena rientrato al Modena dopo sei mesi in prestito al Carpi dove non aveva trovato spazio. Il giovane calciatore infatti giocherà la seconda parte di stagione con la maglia dell'Union Clodiense che lo ha annunciato sui propri canali ufficiali. Questa la nota:

"L’Union Clodiense comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Pezzolato dal Modena. Il portiere, classe 2004, nella prima metà della stagione ha vestito i colori del Carpi. A Michele, che indosserà il numero 77, un caloroso benvenuto in maglia granata".