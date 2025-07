Ufficiale Monopoli, ceduto a titolo definitivo al Trapani l'attaccante Federico Vazquez

vedi letture

La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Fc Trapani 1905 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Nahuel Vazquez.

Attaccante classe 1993, nato a San Martin in Argentina, Vazquez saluta il Monopoli dopo una sola stagione con 16 presenze (14 in campionato e 2 in coppa) e 5 gol (4 in campionato e 1 in coppa)