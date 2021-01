Murilo: "Solo chi è dentro il Livorno conosce la situazione. Tante parole, ma zero fatti"

vedi letture

In una lunga intervista rilasciata al Tirreno l'ormai ex Livorno Octavio Murilo ha parlato della fine della sua avventura coi toscani e della difficile situazione in casa amaranto: “Mi spiace sia finita così, ma non potevo fare altrimenti. Livorno mi resterà sempre nel cuore perché qui ho avuto la mia prima opportunità di giocare in Italia e qui è nata mia figlia. Spero di aver lasciato più ricordi belli che brutti, ma mi sono trovato in una situazione in cui dovevo pensare a proteggere me, la mia carriera e la mia famiglia. Solo chi è dentro il Livorno sa veramente qual è la situazione, non ci sono garanzie solo tante parole e zero fatti. - continua il brasiliano – Rispetto tantissimo i compagni che hanno deciso di restare, ma credo sia difficile che qualcosa cambi. Non si capisce chi comanda, chi mette i soldi e neanche come si possa andar avanti così. Credo che anche gli altri (Agazzi, Marsura e Porcino, ndr) siano andati via per questo motivo. Chi è colpevole lo sa. Io lascio Livorno a malincuore, volevo solo fare il mio lavoro ed essere regolarmente pagato".