Livorno, Murilo: "Via per proteggere la mia carriera e la mia famiglia"

Spazio al brasiliano Murilo che ha deciso di lasciare il Livorno sulle pagine de Il Tirreno in edicola. "Poche certezze, non guadagno tanto e devo lasciare questo club per proteggere la mia carriera e la mia famiglia. - spiega l'attaccante che ha anche ceduto il negozio di barbiere che aveva in città - I ricordi più belli? La promozione in B e quella tripletta segnata a Pontedera'".