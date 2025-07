Ufficiale Novara, arriva a titolo definitivo dal Milan Leonardo D’Alessio: accordo biennale

Serie C

Oggi alle 11:19 Serie C

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo D’Alessio. Il calciatore giunge a titolo definitivo dal Milan e firma un contratto fino al 30/06/2027 con opzione.

Terzino destro nato e cresciuto calcisticamente a Roma, Leonardo fa tutta la trafila del settore giovanile giallorosso, vincendo anche due Scudetti ed una Supercoppa. Poi il passaggio al Milan, con cui gioca un campionato Primavera ed uno di Serie C con la formazione del Milan Futuro. In mezzo una stagione in prestito alla Pro Sesto, squadra con cui fa il suo esordio tra i professionisti.