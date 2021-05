Rullo: "A Novara non mi vogliono: venerdì diremo quale proposta d'acquisto è accettata"

Venerdì sarà probabilmente deciso il futuro del Novara. Come infatti riporta l'edizione on line de La Voce di Novara, il socio di maggioranza Maurizio Rullo ha fatto il punto della situazione, precisando diverse situazioni: "Nella giornata di ieri sono pervenute due offerte e due lettere di garanzia. In settimana è in programma un Cda e venerdì saremo in grado di comunicare quale proposta è stata accettata. La mia permanenza? Non ci sono più margini di trattativa, a Novara non mi vogliono, non mi hanno mai voluto e io non ho intenzione di continuare a essere al centro del mirino".

Conclude con una stoccata all’imprenditore Alex Oliva, tra i potenziali acquirenti: "Chi, nei giorni scorsi, si è dichiarato già presidente della società, non si è neanche più fatto sentire".