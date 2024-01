Ufficiale Novara, Easton Ongaro a titolo definitivo dai canadesi del Pacific Football Club

Serie C

Oggi alle 13:08

La Società Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Easton Ongaro. Il calciatore giunge a titolo definitivo dal Pacific Football Club, società calcistica canadese, e firma un contratto fino al 30 giugno 2025.

Attaccante canadese classe 1998, Easton gioca la maggior parte della carriera tra Canada e Stati Uniti, sempre ai massimi livelli dei rispettivi tornei nazionali. In mezzo delle parentesi in campo europeo in Danimarca e Romania.