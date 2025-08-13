TMW
Milan, dopo De Winter tocca ad Athekame: domani a Milano, poi le visite
È ormai imminente l'annuncio ufficiale di Zachary Athekame da parte del Milan dopo quello odierno di Koni De Winter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti il giocatore proveniente dallo Young Boys atterrerà nella giornata di domani all'aeroporto di Linate a Milano per poi effettuare le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto con i rossoneri.
Terzino destro classe 2004 arriva in rossonero a fronte del pagamento di 10 milioni di euro da parte del Milan al club svizzero, più una percentuale sulla eventuale futura rivendita del giocatore.
