Ufficiale Novara, Ngamba risolve il contratto con il club piemontese dopo soli sei mesi

vedi letture

Era arrivato al Novara lo scorso 27 dicembre, ma per il centrocampista camerunese (con passaporto francese) Thadee Alvaro Ngamba l'avventura in Piemonte è già terminata: dopo sole 8 presenze maturate nella seconda parte della stagione passata, il classe 1998, che aveva già giocato in Italia in Serie C nella stagione 2017-18 prima di trasferirsi in Ucraina e Finlandia, ha risolto il suo contratto con il club.

Riportiamo la nota dello stesso:

"La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Alvaro Ngamba per la risoluzione consensuale del contratto.

Ad Alvaro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".