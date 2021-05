Novara, spuntano altri acquirenti: c'è un ex Torino. Rullo: "Domani potrò esser più chiaro"

Che il Novara possa presto cambiare di proprietà non è cosa nuova. E su questo tema, dalle colonne de La Stampa - ed. Novara e Verbania, ne ha parlato l’azionista di maggioranza del club Maurizio Rullo: "Non c’è solo Oliva che vuole il Novara. Ho sul tavolo altre due proposte che sto vagliando. Poi c’è sempre Pavanati. Lunedì potrò essere più chiaro. C’è un gruppo Piemontese interessato. Non posso fare nomi ma si tratta di una grande azienda del settore edile di Torino insieme a un società che opera nel campo energetico. L’iniziativa è coordinata da un ex giocatore del Torino che opera nella Borsa e si occupa di criptovalute. Hanno già inviato una bozza di proposta che ho trasmesso anche a De Salvo: sono disposti a pagare un milione per le mie quote accollandosi anche i debiti. Per adesso entrerebbero con un 60%. Poi, quando scadrà la mia fideiussione, prenderebbero anche il restante venti per cento. Martedì saranno a Novara e vorrebbero presentarsi al sindaco".