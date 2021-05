Olbia, Marino su Canzi: "C'è l'intenzione di confermarlo, ne ragioneremo insieme"

Il presidente dell'Olbia Alessandro Marino intervistato da Gallura Live ha parlato del campionato appena concluso, del futuro del tecnico Canzi e di quello del club, che potrà ancora contare sulla partnership con il Cagliari: “Per i play off sembravamo lanciatissimi, poi non ci siamo arrivati per vari motivi. Ora però iniziamo i bilanci, ma campionato è certamente positivo. Canzi confermato? Non è ancora all’ordine del giorno, ma da parte nostra l’intenzione c'è, nelle prossime settimane ragioneremo insieme per capire se il matrimonio può proseguire su presupposti giusti. - conclude Marino - I prossimi mesi saranno dedicati alle grandi manovre per capire se si riuscirà a far crescere il progetto con il supporto di partner sul territorio, sia privati che pubblici”.