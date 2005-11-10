Roma, El Mala preferisce il Dortmund ai giallorossi. Viva la pista Nusa
La Roma ha provato lo scatto per Said El Mala, esterno d'attacco tedesco di proprietà del Colonia. Lo racconta Sky Sport DE che spiega come i giallorossi abbiano già parlato con la società della possibilità, ricevendo un'apertura alla trattativa.
Il giocatore per ora dice no
Al momento però, spiega l'emittente tedesca, il classe 2006 non avrebbe a sua volta aperto alla destinazione giallorossa, preferendo un trasferimento al Borussia Dortmund (altra squadra fortemente interessata a lui) rispetto ad uno eventuale in Italia. Dopo Greenwood, Summerville e Garnacho, quindi, rischia di sfumare un altro degli obiettivi di D'Amico e Gasperini.
Viva la pista Nusa
Resta in piedi invece l'operazione Antonio Nusa con il Lipsia: il norvegese, tramite il suo entourage, ha aperto alla possibilità di un trasferimento alla Roma che ora sta lavorando per abbassare le pretese del club tedesco. Il Lipsia fin qui non si è smosso dalla richiesta di 60 milioni di euro per il suo cartellino, con la società giallorossa che non sembra intenzionata a spenderne più di 50 considerando anche i bonus. Per il giocatore invece sarebbe già pronto un contratto da 4 milioni di euro netti più bonus a stagione. Operazione non semplice per i costi, ma la Roma c'è e ha voglia di accelerare per arrivare all'esterno d'attacco chiesto da Gasperini.