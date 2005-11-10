Roma, El Mala preferisce il Dortmund ai giallorossi. Viva la pista Nusa

L'attaccante del Colonia per ora non apre alla Roma, che continua a seguire Nusa

La Roma ha provato lo scatto per Said El Mala, esterno d'attacco tedesco di proprietà del Colonia. Lo racconta Sky Sport DE che spiega come i giallorossi abbiano già parlato con la società della possibilità, ricevendo un'apertura alla trattativa.

Il giocatore per ora dice no

Al momento però, spiega l'emittente tedesca, il classe 2006 non avrebbe a sua volta aperto alla destinazione giallorossa, preferendo un trasferimento al Borussia Dortmund (altra squadra fortemente interessata a lui) rispetto ad uno eventuale in Italia. Dopo Greenwood, Summerville e Garnacho, quindi, rischia di sfumare un altro degli obiettivi di D'Amico e Gasperini.

Viva la pista Nusa

Resta in piedi invece l'operazione Antonio Nusa con il Lipsia: il norvegese, tramite il suo entourage, ha aperto alla possibilità di un trasferimento alla Roma che ora sta lavorando per abbassare le pretese del club tedesco. Il Lipsia fin qui non si è smosso dalla richiesta di 60 milioni di euro per il suo cartellino, con la società giallorossa che non sembra intenzionata a spenderne più di 50 considerando anche i bonus. Per il giocatore invece sarebbe già pronto un contratto da 4 milioni di euro netti più bonus a stagione. Operazione non semplice per i costi, ma la Roma c'è e ha voglia di accelerare per arrivare all'esterno d'attacco chiesto da Gasperini.