Ufficiale Ospitaletto, rinforzo in difesa: dal Caldiero Terme arriva Riccardo Nessi

Rinforzo in difesa per l'Ospitaletto, club neo promosso in Serie C. Il club lombardo ha annunciato l'acquisto di Riccardo Nessi, difensore classe 2000 che arriva a titolo definitivo dal Caldiero Terme. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

"Benvenuto Riccardo Nessi! Difensore centrale, classe 2000, arriva a titolo definitivo dal Caldiero Terme, con un accordo biennale, dopo un percorso solido tra Serie D e Serie C. 1,90 m di fisicità, esperienza e senso della posizione: un rinforzo affidabile per la retroguardia orange. Ex Virtus CiseranoBergamo e Scanzorosciate, pronto a portare solidità ed equilibrio alla linea difensiva. Presentazione ufficiale e firma, nella foto, con il D.S. Paolo Musso

Benvenuto Riccardo!"