Ufficiale Caldiero Terme, in difesa arriva lo svincolato Nessi: ha firmato fino al 2026

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:56 Serie C

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Caldiero Terme fa sapere "di essersi assicurato le prestazioni sportive del difensore centrale Riccardo Nessi, calciatore svincolato dopo la prima parte di stagione tra le fila dell’Union Clodiense, che ha firmato con il club gialloverde un contratto fino al 30 giugno 2026. Il classe 2000 ha vissuto la sua carriera prevalentemente in Serie D con le maglie di Scanzorosciate e Virtus Ciserano Bergamo, prima del salto tra i professionisti la scorsa estate con i colori dell’Union Clodiense con cui ha totalizzato sette presenze nell’attuale campionato di Serie C NOW. A Riccardo il più cordiale benvenuto da tutto il Calcio Caldiero Terme.

Fanno seguito le parole del calciatore dopo la firma: “Ho accettato di buon grado la proposta del Caldiero. Conoscevo da tempo il direttore sportivo Fabio Brutti. Arrivo in una realtà che negli anni ha sempre avuto una crescita costante. Sono a disposizione del mister per centrare l’obiettivo salvezza”.