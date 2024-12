Ufficiale Union Clodiense, risoluzione consensuale del contratto con Riccardo Nessi

L’Union Clodiense comunica di aver trovato in data odierna l’accordo con il calciatore Riccardo Nessi per la risoluzione consensuale del contratto.

A Riccardo i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi e il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale.

Per il difensore centrale classe 2000 avventura in laguna che si chiude dopo meno di sei mesi e sole sette presenze all'attivo.