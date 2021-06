Padova, Mandorlini: "Ho visto buoni segnali, giochiamoci tutto al ritorno"

"Il cambio di modulo è stato in parte causato dalle tante assenze, ho cercato di mettere in campo una formazione che avesse una logica rispetto alle caratteristiche dei calciatori a disposizione. Non abbiamo fatto male, ho visto l'equilibrio giusto e ci sono state anche alcune occasioni in cui ci siamo resi pericolosi. Nei 20 minuti iniziali della ripresa ho visto un Padova aggressivo, che accorciava bene e faceva girare il pallone in modo intelligente. La traversa ci ha detto di no, nel finale c'è stato un piccolo calo ma direi fisiologico dopo le fatiche dei giorni scorsi. Ci giocheremo tutto al ritorno, consapevoli che sarà dura ma che abbiamo i mezzi per fare risultato. Noi più pericolosi in trasferta? Queste sono statistiche, io devo restare concentrato sul match. Credo che recupereremo qualche giocatore importante, in questo momento c'è bisogno di tutti per conquistare la serie B". Queste le parole del tecnico del Padova Andrea Mandorlini dopo la gara pareggiata per 0-0 con l'Alessandria.