Padova, Ronaldo: "Vogliamo la Serie B, ma meritavamo già di vincere il campionato"

Il centrocampista del Padova Ronaldo Pompeu Da Silva ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della finale d'andata, che non giocherà poiché squalificato, contro l'Alessandria: “Mi spiace non poter scendere in campo, se avessi dovuto scegliere però è chiaro che avrei preferito giocare il ritorno rispetto all'andata. La nostra squadra è molto forte, abbiamo tante soluzioni e mancheranno diversi giocatori importanti, ma chi scenderà in campo farà una grande partita. - continua Ronaldo – La delusione del campionato ce la siamo lasciati alle spalle anche se meritavamo di arrivare primi nel girone. Il nostro obiettivo è vincere perché la promozione può cambiare il futuro di molti di noi e poi c'è in palio qualcosa di importante per la città e i tifosi”.