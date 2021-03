Paganese, c'è un secondo caso di positività al Covid-19: tesserato subito in isolamento

Serie C oggi in campo, ma con varie situazioni da monitorare, a cominciare a quella della Paganese, che ieri si è trovata costretta anche ad annullare l'allenamento del giorno per un caso di positività al Covid-19. Nella serata di ieri, quindi, gli azzurrostellati (impegnati alle 15:00 contro la Viterbese) sono sottoposti a un secondo ciclo di test, che ha dato per tutti esito negativo.

Confermato poi anche stamani, salvo che per un ulteriore elemento posto subito in isolamento.

Ecco il comunicato dei campani:

"La Paganese Calcio 1926 srl comunica che, questa mattina, come da protocollo, il Gruppo Squadra si è sottoposto a nuovo ciclo di test Anti-Covid19 mediante tampone antigenico rapido, i quali hanno dato esito negativo.

Inoltre si rende noto, che nel secondo ciclo effettuato ieri, mediante tampone molecolare, è stato necessario ripetere il Test ad un tesserato, il quale è risultato positivo, e di conseguenza messo in isolamento, come da protocollo sanitario".