Paganese, nota del club: tesserato positivo al Covid-19. Annullato l'allenamento della squadra

Positività riscontrata al Covid-19 in casa della Paganese. Di seguito la nota del club campano pubblicata pochi minuti fa:

La Paganese Calcio 1926 srl comunica che a seguito dei tamponi eseguiti ieri sul gruppo squadra, un tesserato è risultato positivo al SARS-CoV-2 .

Il tesserato in questione, asintomatico, è in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

La seduta di allenamento prevista per stamattina è stata annullata, e il gruppo squadra, come da protocollo, si sottoporrà ad un nuovo ciclo di test Anti-Covid19.