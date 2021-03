Palermo, Floriano: "Fuori dai radar anche per colpa mia. Ma voglio mostrare il mio valore"

“Se sono finito fuori dai radar è anche colpa mia”. L’attaccante del Palermo Roberto Floriano ai microfoni di TRM fa mea culpa per non essere riuscito sempre a dare il proprio contributo alla causa dicendosi però deciso a dare una mano in questo finale di stagione: “Questa estate sono rimasto a Palermo e mi sono allenato duramente perché volevo dimostrare il mio valore. Non è vero che dopo aver avuto il Covid-19 non ho giocato perché ho fatto 5-6 partite in cui, secondo me, stavo facendo anche bene. Poi dopo la sconfitta di Foggia sono finito fuori dai radar. A quanto pare non davo garanzie, forse anche per una mia incapacità di convincere il mister in allenamento. - conclude Floriano come riporta Tuttopalermo.net -Nelle ultime partite ho avuto un po' di spazio e penso di aver ricambiato la fiducia nonostante non sia pienamente soddisfatto di me e dei risultati della squadra. Dobbiamo e possiamo fare molto di più. Si devono portare a casa i tre punti, non si possono fare sempre due tre gol, a volte ne basta uno senza subire reti".