Palermo, Mirri mette in vendita il club rosanero. Base d'asta: 15 milioni di euro

Il Palermo è in vendita. Questo è quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport in relazione al presente, ma soprattutto, al futuro del club siciliano. Stando a quanto riportato il presidente Dario Mirri ha deciso di passare la mano con un mandato affidato alla società di revisione Pricewater Coopers di cercare soggetto interessati non solo all'acquisto del 40% delle quote che Tony Di Piazza lascerà il prossimo 30 giugno ma anche all'intero pacchetto azionaria.

Alla base di questa scelta la necessità per consentire al Palermo di tornare in categorie più alte rispetto alla Serie C, di investimenti che l'attuale proprietà non pare essere in grado di assicurare.

La stagione attuale è al sicuro ma per il futuro servono nuovi investitori che immettano capitali nelle casse del club. Base d'asta: 15 milioni di euro con Mirri che avrebbe la possibilità di mantenere la gestione della pubblicità del club per 4 anni. Al momento, però, scrive ancora il quotidiano, non esiste alcun tipo di trattativa.