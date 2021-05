Patron Ternana: "Contratti rinnovati a gennaio, ma non resteranno tutti: il Ds valuterà"

Se da un lato la Ternana ha già confermato mister Cristiano Lucarelli per la prossima stagione, dall'altro c'è il discorso legato alla squadra. Del quale, come riferisce calciofere.it, ha parlato patron Stefano Bandecchi: “I contratti li abbiamo tutti rinnovati a gennaio, ma è chiaro che non tutti i nostri ragazzi potranno restare con noi anche in serie B. Tutti meritano rispetto per quello che hanno fatto, ma bisogna anche essere realisti. In Serie B, non possono giocarci tutti. A quel punto, il direttore Luca Leone sarà incaricato a valutare. I ragazzi, però, già sanno che coloro che non resteranno con noi il prossimo anno avranno comunque la possibilità di trovare delle squadre buonissime e chi non le troverà non resterà senza stipendio".