Patron Ternana: "Lucarelli resta con noi. Dimostrerà di essere importante, poi volerà via"

Cristiano Lucarelli sarà anche il prossimo anno l'allenatore della Ternana. A confermarlo, come riferisce ternananews.it, è patron Stefano Bandecchi: "Quando ho preso io Lucarelli mi arrivarono 1500 telefonate per dirmi che era pessimo e che con lui non saremmo andati da nessuna parte. Ricordo i tifosi che mi scrivevano su Instagram per dirmi che era una scelta pessima, che la squadra non c'era e che Lucarelli non c'era. Questa volta ho avuto fortuna io. Lucarelli è diventato importante. Paura di perderlo? Lucarelli starà con noi il prossimo anno. Farà di tutto per dimostrare di essere più importante. Poi volerà via. Sono convinto che non resterà più di un altro anno qualunque sarà il risultato del prossimo campionato. Lucarelli già quest'anno potrebbe andare in qualche squadra di Serie A ma è uomo di parola quindi il prossimo anno lo farà con noi. Poi è giusto che voli via".