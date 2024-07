Ufficiale Vis Pesaro, arriva Jacopo Antolini in prestito stagionale dal Torino

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Antolini.

Classe 2004 di piede mancino, Antolini ha occupato varie posizioni a centrocampo prima di prendere posto lungo la linea difensiva. La corsa e la progressione fanno parte del suo repertorio. A queste, va ad abbinare un’importante fisicità, rendendolo un giovane di grande prospettiva.

Antolini inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Caldiero, società in provincia di Verona. A gennaio 2019 passa al Chievo Verona arrivando fino all’Under 17. Nell’agosto del 2021 approda a Torino e inizia a ritagliarsi spazio con Under 18 e Primavera. Qui si fa notare per qualità e prestazioni convincenti, tanto da guadagnarsi diverse convocazioni in prima squadra e nei ritiri pre campionato. Con la Vis Pesaro esordirà nel professionismo, e sarà sin da subito a disposizione di mister Stellone.