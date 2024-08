Ufficiale Pescara, dal SudTirol arriva Lonardi. Il centrocampista arriva in prestito

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il SudTirol "comunica di aver ceduto a titolo temporaneo (prestito annuale) alla società Delfino Pescara 1936 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lonardi.

Il centrocampista centrale, all’occorrenza in grado di giocare anche come mediano e difensore centrale, 25 anni, nell’estata dello scorso anno si era legato al club biancorosso con un contratto triennale, ovvero dal prossimo primo luglio fino al 30 giugno 2026. Nelle tre stagioni antecedenti l’arrivo in biancorosso aveva giocato in Serie C con la Virtus Verona.

Nato a Verona il 10 febbraio 1999, 187 centimetri per un peso forma di 70 kg, Lorenzo Lonardi, centrocampista centrale di piede destro in grado di ricoprire anche i ruoli di mediano o difensore centrale, calcisticamente è cresciuto nell’Ambrosiana Calcio, squadra di Sant’Ambrogio di Valpolicella, nel veronese approdando in prima squadra in Serie D pere due stagioni, poi tre campionati di C con la Virtus Verona. Nello scorso campionato, in serie B, ha disputato con la casacca biancorossa 14 gare in serie B più una di Coppa Italia Frecciarossa.

FC Südtirol augura a Lorenzo Lonardi una stagione 2024-2025 ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".