Pescara, su Masciangelo si muove anche il Benevento. Sarà sfida al Ferencvaros

Serie C

Oggi alle 20:34

Non c’è solo il Ferencvaros sulle tracce del terzino Edoardo Masciangelo del Pescara. Secondo quanto riferito da Sky Sport il classe ‘96 sarebbe infatti finito nel mirino del Benevento che sarebbe al lavoro per trovare la formula del trasferimento. Si tratta sulla base di un prestito biennale con obbligo o diritto di riscatto in caso di Serie A. Ricordiamo che il presidente del club abruzzese nei giorni scorsi aveva aperto alla cessione del difensore, ma solo a titolo definitivo.